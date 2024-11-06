Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В МИД РФ рассказали, за счет чего Трампу удалось одержать победу на выборах
Победа кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа на президентских выборах говорит о недовольстве американцев политикой, проводимой нынешним Президентом страны Джо Байденом, а также предвыборной программой демократов. Об этом говорится в заявлении МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Трамп сделал ставку на действительно волнующие избирателей вопросы экономики и нелегальной миграции в противовес глобалистскому курсу нынешних властей.
Накануне в США прошли президентские выборы. По предварительным данным, победу одержал Трамп, набрав 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Кандидата-республиканца с победой поздравили главы ряда государств.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»