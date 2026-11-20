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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение правительства Канады не выдавать визы игрокам российской молодёжной сборной для участия в чемпионате мира 2027 года. По её словам, этот шаг будет иметь последствия для самой Канады.

«Ожидать какой-то моральной рефлексии от таких людей, как Марк Карни, бессмысленно. Его ничуть не заботит абсолютная незаконность его решений, которые, безусловно, будут иметь последствия как для мирового спорта, так и для Канады. Столь грубое, бесцеремонное, хамское нарушение страной-хозяйкой чемпионата мира своих собственных обязательств самым негативным образом скажется на возможностях Канады принять мировое первенство в будущем», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Дипломат также заявила, что канадский премьер-министр действует в угоду русофобии. «Ради своей националистической личинки, русофобии Карни готов поставить под удар миллионы болельщиков, лишить свою родину принимать чемпионаты мира в будущем, покрыть свою страну несмываемым позором», — добавила она.

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако правительство Канады заявило, что не пустит российских хоккеистов на МЧМ-2027, который пройдёт в декабре в Альберте. Будем следить за развитием ситуации. Спасибо за внимание.