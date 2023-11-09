В МИД РФ прокомментировали угрозы применения ядерного оружия со стороны Израиля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы израильского министра Амихая Элияху о возможности применения ядерного оружия против жителей сектора Газа.

«Данные высказывания считаем провокационными, абсолютно недопустимыми и весьма примечательными», - ответила Захарова.

Она подчеркнула, что подобные заявления свидетельствуют об угрозе ядерным оружием всему гражданскому населению сектора Газа.

«Это что – угроза геноцида? Оправданий для подобных заявлений нет и не может быть, тем более с учётом того, что они исходят от официального лица государства, которое позиционирует себя и провозглашается «коллективным Западом» «единственной демократией на Ближнем Востоке», что, по-видимому, должно подразумевать его полную и безоговорочную правоту в любой ситуации», - поясняет представитель МИД РФ.

Также, по мнению политика, подобные высказывания только доказывают наличие неопределенности в политике Израиля. Но также такие заявление показывают готовность всерьёз рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях.

«Это серьёзнейший повод задуматься, куда может завести экстремистски настроенных представителей Израиля осознание своей вседозволенности в условиях практически неограниченного покровительства со стороны Запада», - подвела итог Захарова.