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В МИД РФ прокомментировали угрозы применения ядерного оружия со стороны Израиля
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы израильского министра Амихая Элияху о возможности применения ядерного оружия против жителей сектора Газа.
«Данные высказывания считаем провокационными, абсолютно недопустимыми и весьма примечательными», - ответила Захарова.
Она подчеркнула, что подобные заявления свидетельствуют об угрозе ядерным оружием всему гражданскому населению сектора Газа.
«Это что – угроза геноцида? Оправданий для подобных заявлений нет и не может быть, тем более с учётом того, что они исходят от официального лица государства, которое позиционирует себя и провозглашается «коллективным Западом» «единственной демократией на Ближнем Востоке», что, по-видимому, должно подразумевать его полную и безоговорочную правоту в любой ситуации», - поясняет представитель МИД РФ.
Также, по мнению политика, подобные высказывания только доказывают наличие неопределенности в политике Израиля. Но также такие заявление показывают готовность всерьёз рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях.
«Это серьёзнейший повод задуматься, куда может завести экстремистски настроенных представителей Израиля осознание своей вседозволенности в условиях практически неограниченного покровительства со стороны Запада», - подвела итог Захарова.
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