В МИД РФ прокомментировали слова Бойза о беспокойстве НАТО из-за расширения БРИКС

Объединение стран БРИКС не было и не будет военным союзом, заверили в МИД РФ. Так в министерстве прокомментировали цитату Роджера Бойза в газете The Times о том, что «расширение БРИКС должно беспокоить НАТО».

Как отметили в МИД, Бойз рисует картину из альтернативной реальности, в которой БРИКС якобы является чуть ли не военным союзом в противовес НАТО.

В министерстве подчеркнули, что БРИКС не является организацией, БРИКС – это именно объединение ряда государств, где все участники – равноправны. Все отношения, строящиеся между странами БРИКС, направлены на развитие экономики, культуры и гуманитарных связей и политики. Но данное объединение не направлено «против кого бы то ни было», говорится в сообщении.

Также в МИД добавили, что БРИКС поддерживает принципы международного права и уважение суверенитета государств.

Межгосударственное объединение БРИКС создали 18 лет назад. Сперва в его состав вошли Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. В 2024-м этот список пополнили Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Отметим, что 22 октября лидеры стран БРИКС встретятся на саммите в Казани. Мероприятие продлится по 24 октября.