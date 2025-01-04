В МИД РФ прокомментировали слова Блинкена о поставках оружия Киеву

Российская сторона на протяжении многих лет говорила о поставках Соединенными Штатами оружия Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон задолго до начала спецоперации отправлял оружие Киеву.

«Россия об этом говорила много лет. И про накачку Штатами и Британии Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ», – приводит слова представителя внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Она добавила, что именно этим объясняется тот факт, что одной из причин начала СВО была названа демилитаризация Украина.