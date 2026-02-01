news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 февраля 2026 20:16

В МИД РФ предостерегли россиян от поездок в Чили из-за роста числа нападений на туристов

Читайте нас в
Телеграм

Министерство иностранных дел России опубликовало предупреждение для туристов, планирующих поездки в Чили. Дипведомство отметило участившиеся случаи нападений на туристов, включая граждан России, и призвало соблюдать осторожность.

«В ходе планирования поездки в Республику Чили необходимо учитывать высокую криминогенную опасность в стране. Это в первую очередь касается центра города Сантьяго, особенно в вечернее и ночное время», – говорится в сообщении МИД.

В ведомстве рекомендовали туристам воздерживаться от ношения драгоценностей и других дорогостоящих предметов, чтобы не привлекать внимание преступников.

«В случае нападения важно соблюдать спокойствие, не оказывать сопротивления грабителям, которое зачастую вызывает применение с их стороны холодного и огнестрельного оружия», – подчеркнули в МИД.

#туристы #Чили #мид рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экскурсии и городское обсуждение прошли в Нижнекамске в рамках проекта «Город-сад»

Экскурсии и городское обсуждение прошли в Нижнекамске в рамках проекта «Город-сад»

31 января 2026
В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

1 февраля 2026