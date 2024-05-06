В МИД РФ ответили на планы США разместить ракеты в АТР

Если Штаты захотят разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то это намерение 100% спровоцируют гонку ракетных вооружений. РФ, в свою очередь, отреагирует на новые угрозы безопасности. Причем для защиты страна может принять все меры, включая и инструменты в области ядерного сдерживания. Так сказал посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков, чьи слова приводит РИА «Новости».

«Ведь под ударом американских ракет с коротким подлетным временем могут оказаться критически важные российские объекты, включая командные пункты и базы наших ядерных сил», - объяснил спикер.

Он подчеркнул, что такое решение со стороны США не приведет ни к чему хорошему для глобальной стабильности.

Машков также напомнил, что российские власти много раз предупреждали, что не будут «считать себя связанными обязательствами по одностороннему мораторию на размещение РСМД, если ракеты США появятся в разных регионах мира, включая Европу и АТР.

Еще спикер добавил, что американские военные уже заявляли, мол, их ракеты появятся в азиатском регионе уже к концу года. Сейчас это вооружение уже завозят туда, чтобы использовать во время учений. Некоторое из этих орудий уже мелькали в ходе военных тренировок в Европе.