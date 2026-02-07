В МИД РФ отреагировали на желание МОК вернуть Россию в мировой спорт

Фото: телеграм-канал МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возможном возвращении России в мировое спортивное сообщество.

Захарова заявила: «Думаю, мировой спорт должен вернуться сам в себя и осознать, что без России он мировым не является», – приводит слова представительницы МИД «Чемпионат».

Это заявление стало реакцией на сообщения американского издания New York Times о том, что на заседании в Милане члены Международного олимпийского комитета (МОК) выразили готовность содействовать восстановлению прав российских спортсменов.

Олимпийские игры 2026 года, в которых примут участие 13 российских спортсменов в семи видах спорта, пройдут в феврале.