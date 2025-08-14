news_header_top
Руc Тат
16+
Политика 14 августа 2025 07:30

В МИД РФ обсудили ситуацию в секторе Газа с послом Палестины

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел встречу с послом Палестины в Москве Абделем Хафизом Нофалем, в ходе которой обсуждалась ситуация в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В сообщении отмечается, что основной акцент был сделан на положении дел в зоне палестино-израильского конфликта. С российской стороны подтвердили готовность продолжать политико-дипломатические усилия, направленные на скорейшее прекращение кровопролития.

В ведомстве также сообщили, что российская сторона подчеркнула неизменность позиции в поддержку справедливого урегулирования конфликта на международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, мирно существующего с Израилем.

Помимо этого, в ходе встречи обсуждались отдельные актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между странами.

