В МИД РФ назвали саммит БРИКС кульминацией созданных механизмов сотрудничества

Саммит БРИКС в Казани стал кульминацией механизмов взаимодействия стран, которые были внедрены при участии РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Саммит - ключевое событие не только этих дней, но и вообще года, даже больше в контексте тех процессов, которые происходят на наших глазах с начала ХХI века. Думаю, это кульминация тех механизмов, которые были созданы при участии нашей страны, когда наша страна развивалась со своими партнерами, союзниками, и которые сейчас дают результаты», – сказала она в эфире радио «Спутник».

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что результаты не окончательные. Она уверена, что в дальнейшем эти механизмы станут приносить конкретные плоды.

Саммит БРИКС в Казани продлится до 24 октября. Участие в нем примут представители более чем 30 государств.

БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 государств. На их долю приходятся треть мировой суши и почти половина населения планеты.