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В МИД РФ назвали саммит БРИКС кульминацией созданных механизмов сотрудничества
Саммит БРИКС в Казани стал кульминацией механизмов взаимодействия стран, которые были внедрены при участии РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Саммит - ключевое событие не только этих дней, но и вообще года, даже больше в контексте тех процессов, которые происходят на наших глазах с начала ХХI века. Думаю, это кульминация тех механизмов, которые были созданы при участии нашей страны, когда наша страна развивалась со своими партнерами, союзниками, и которые сейчас дают результаты», – сказала она в эфире радио «Спутник».
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что результаты не окончательные. Она уверена, что в дальнейшем эти механизмы станут приносить конкретные плоды.
Саммит БРИКС в Казани продлится до 24 октября. Участие в нем примут представители более чем 30 государств.
БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 государств. На их долю приходятся треть мировой суши и почти половина населения планеты.
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