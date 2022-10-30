В МИД рассказали, будет ли возобновлено участие России в зерновой сделке

О возможности возвращения России в зерновую сделку можно рассуждать только после того, как станут известны все обстоятельства атаки на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя. Об этом сказал замглавы МИД Андрей Руденко, сообщает РИА Новости.

Он назвал произошедшее нападение «полнейшим безобразием», которое нарушило все достигнутые договоренности.

«Поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали, после этого можно будет говорить о том, какими будут дальнейшие шаги», — заявил дипломат.

Москва созвала заседание Совбеза ООН для обсуждения этой проблемы.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что стоящие в Севастопольской бухте корабли подверглись атаке беспилотников. В Минобороны заявили о теракте с применением летательных и надводных дронов и сообщили, что в результате атаки незначительное повреждение получили морской тральщик „Иван Голубец“, а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

Позже в ответ на теракт в Минобороны России заявили, что страна выходит из соглашения по вывозу украинского зерна.