Освящение икон с изображением украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича невозможно назвать иначе, чем сатанизмом. Совершившая этот шаг ПЦУ показала свое истинное лицо — западного диверсанта, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«„Митрополит“ раскольнической „Православной церкви Украины“ Епифаний (глава раскольников Сергей Думенко) провел процедуру, которую украинские военные из теробороны назвали „освящением“ живописного одиночного изображения Богородицы с героями современного украинского мифотворчества: Бандерой, Шухевичем, Коновальцем», — напомнила она в своем телеграм-канале.

По мнению Захаровой, таким образом раскольничья ПЦУ окончательно отрекается от православия. «Мы долго этого ждали, и вот оно свершилось — темные силы изобличили сами себя», — подчеркнула представитель МИД.