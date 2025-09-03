В МИД назвали отношение Забарного к Сафонову в ПСЖ «повальной украинизацией»

Фото: rfs.ru

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публичное высказывание защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного в адрес одноклубника и голкипера национальной сборной России Матвея Сафонова.

«Эта украинизация повальная – что спорта, что международной повестки в целом – уже всем надоела. Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Она наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества, взаимодействия, и она является абсолютно искусственно внедренной. Все уже устали. Я сейчас не про нас говорю, а просто мировое сообщество уже устало. Оно видит лицемерие киевского режима, оно понимает, что это тупиковая модель. И, помимо всего прочего, мне кажется, та же самая Западная Европа увидела, кого воспитала, когда поближе рассмотрела так называемых украинских беженцев», – цитирует Захарову «РИА Новости Спорт».

Напомним, накануне Забарный впервые откровенно высказался в отношении Сафонова. Слова защитника ПСЖ из интервью украинскому каналу «Футбол 360» привела французская спортивная газета L'Еquipe .

«Я не поддерживаю никаких отношений с россиянами. Что касается моего одноклубника, то на тренировках я обязан взаимодействовать с ним на профессиональном уровне. Свои обязательства перед клубом я буду выполнять», – сказал Забарный.

Кроме того, по данным французских СМИ ПСЖ, принимая во внимание тонкую грань во взаимоотношениях между игроками, старается не ставить их в неудобное положение. В результате были даже ограничены их совместные фото и видео.

Отметим, украинец перешел во французский клуб во время летнего трансферного окна. Сафонов выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2024 года. Однако россиянин не попадал в состав на игры уже более трех месяцев.

В составе «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов УЕФА. Контракт между Сафоновым и ПСЖ заключен до 2029 года.

Матвей Сафонов примет участие в товарищеском матче за сборную России против Иордании 4 сентября 2024 года в Москве.