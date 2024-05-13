В МИД Кореи осудили вмешательство союзников США в дела региона

Военное присутствие союзников США, например Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Франции и ФРГ, «под предлогом контроля за исполнением санкций» усугубляет ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так сказал начальник отдела по внешней политике МИД КНДР, чьи слова приводит ТАСС.

В своем заявлении спикер отметил, что в последнее время союзники Штатов только наращивают усилия по военному присутствию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, Великобритания перебросила военно-морские силы в акваторию вокруг Корейского полуострова и провела с Республикой Корея учения, Канада хочет поставить на японской военной базе патрульный самолет и наблюдать за водами вокруг полуострова.

По словам дипломата, союзники США, включая Германию, Францию и Новую Зеландию, с начала года перебрасывают один за другим военные корабли и самолеты. Однако такими действиями они лишь «нагнетают военную напряженность, нарушая интересы безопасности стран региона».

В качестве примера спикер рассказал, как корабль ВМС Австралии вторгнулся в акваторию вокруг Корейского полуострова и поднял в воздух военный вертолет, угрожая морской, воздушной безопасности окружающих стран. Однако из-за такого поступка возникла опасная возможность вооруженного столкновения, считают в корейском МИД.

В свою очередь, в Пхеньяне считают, что военное присутствие Запада под предлогом исполнения резолюций ООН противоречит принципам и целям устава этой международной организации. Там напомнили, что основа таких целей и принципов – равенство суверенитета и невмешательство во внутренние дела.

Корейская Республика требует прекратить провоцировать, иначе государству придется принять необходимые меры по защите суверенитета и безопасности. Также в КНДР предупредили союзников Вашингтона, что если те продолжат «слепо подчиняться США», то в итоге могут подорваться собственные интересы этих стран.