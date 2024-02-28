В МИД Китая прокомментировали слова Макрона об отправке войск на Украину

Все заинтересованные стороны должны содействовать урегулированию украинского конфликта. Так официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала заявление Президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, передает РИА Новости.

«Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий», — заявила дипломат.

Она отметила, что КНР продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании этого кризиса. Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй 2 марта начнет турне, в ходе которого посетит Россию, Украину и некоторые страны Европы.

26 февраля в Париже по инициативе Эммануэля Макрона состоялась конференция по поддержке Украины, куда были приглашены лидеры около 10 стран Европы, в том числе ФРГ, Великобритании, Польши, Дании, Нидерландов. После встречи французский Президент заявил, что участники обсуждали возможность отправки солдат на помощь Украине, но консенсуса в этом не достигли.

27 февраля власти многих европейских стран заявили, речи об отправке воинских контингентов на Украину не идет. В этот же день вечером Париж попытался прояснить ситуацию. По утверждениям главы МИД Стефана Сежурне, присутствие западных военных на украинской территории не будет означать соучастия в конфликте. Глава Минобороны Себастьян Лекорню заявил, что речь о войне с Россией не идет и что «совершенно нормально», что Запад задумывается, как еще помочь киевскому режиму.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Франции, предупредив, что если западный контингент будут отправлять на Украину, то это приведет к прямому военному столкновению России с НАТО. Подробнее о том, будут ли страны НАТО отправлять свои войска на Украину официально, какой ответ может дать Россия и причем здесь село Работино, читайте в материале «Игра без правил и риск ядерной войны: введет ли НАТО войска на Украину и чем ответит РФ».