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В МИД Китая призвали к деэскалации конфликта в Курской области
В МИД Китая призывают к деэскалации конфликта в Курской области, сообщает министерство.
«Китай обратил внимание на сложившуюся ситуацию. Позиция КНР по украинскому вопросу последовательна и ясна. Мы призываем все стороны соблюдать так называемые три принципа охлаждения ситуации, а именно: боевые действия не должны распространяться вовне, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и провоцировать усиление огня», - приводит текст сообщения ТАСС.
Уточняется, что власти Китая собираются поддерживать контакты с международным сообществом и содействовать урегулированию кризиса.
Напомним, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. В регионе даже несколько раз объявляли ракетную опасность. Согласно сообщениям МЧС, за последние сутки из приграничных районов эвакуировали свыше 8 тыс. человек, более 6 тыс. расположили в пунктах временного размещения. Всего в результате нападения пострадали 69 человек, которые сейчас лежат в больницах.
По последним данным Минобороны, Киев с начала атаки на курском направлении потерял до 1 350 военных, 29 танков и 23 бронетранспортера.
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