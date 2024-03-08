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В МИД Израиля раскритиковали заявление Палестины про Иисуса Христа
В Министерстве иностранных дел Израиля раскритиковали заявление представителя Палестины Риама Баргути. Напомним, на конференции Совета ООН по правам человека тот сказал, что Иисус Христос родился в Палестине и, если бы он был жив сегодня, то «выплакал бы душу» из-за того, что творится на земле.
«Иисус был евреем, родился в Иудее, и 7 октября был бы зверски убит ХАМАСом или стал заложником. А палестинская делегация в ООН аплодировала бы этим преступлениям, как и сейчас», — цитирует спикера РБК.
Напомним, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали южные регионы Израиля. В результате атаки погибло около 1,2 тыс. человек, еще часть попала в заложники. Израиль в ответ начал обстреливать сектор Газа.
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