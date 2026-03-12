В МИД Ирана подтвердили информацию о ранении нового верховного лидера страны

МИД Ирана подтвердил информацию о том, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи получил ранение, отметив при этом, что он чувствует себя хорошо.

Представитель ведомства Эсмаил Багаи сообщил Corriere della Sera, что пока нет данных о том, когда Хаменеи-младший выступит с речью перед народом.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что ранение произошло 28 февраля. По данным СМИ, именно поэтому новый лидер Ирана не появляется публично, а также из соображений безопасности. При этом источники подчеркивали, что Хаменеи находится в сознании и чувствует себя нормально.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В тот же день был нанесен удар по резиденции верховного лидера, в результате которого погиб Али Хаменеи, а также члены его семьи, включая годовалую внучку рахбара.