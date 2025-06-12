В МИД Боливии заявили о намерении развивать партнерство с Россией в литиевой отрасли

Боливия намерена продолжать развитие партнерства с Россией в литиевой отрасли. Об этом заявила глава МИД страны Селинда Соса в интервью РИА Новости.

По ее словам, российская сторона рассматривается как важный и стратегический партнер, с которым Боливия стремится к взаимовыгодному сотрудничеству. Соса напомнила о позиции Президента Луиса Арсе, который подчеркивал, что Боливии «нужны не начальники, а партнеры» и что страна не позволит никому эксплуатировать свои природные ресурсы.

Соглашение с дочерней компанией «Росатома» Uranium One Group было подписано в сентябре 2024 года. Речь идет о строительстве завода по выпуску карбоната лития мощностью 14 тысяч тонн в год. Объем инвестиций по проекту составляет 970 миллионов долларов. Сейчас договор находится на стадии парламентского утверждения.

Боливия обладает крупными запасами лития – 23 миллиона тонн – и входит в так называемый «литиевый треугольник», где сосредоточены основные месторождения стратегического металла, наряду с Аргентиной и Чили.