news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 23 августа 2025 16:43

В МИД Азербайджана рассказали о телефонном разговоре Байрамова с Лавровым

Читайте нас в
Телеграм

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также региональной и международной безопасности. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Отдельное внимание стороны уделили итогам заседания Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между двумя странами, которое прошло 22 августа в Астрахани.

Кроме того, министры обменялись мнениями по ряду других тем, представляющих взаимный интерес.

#мид россии #Сергей Лавров #азербайджан #телефонный разговор
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Красная дорожка «Новой волны» в Казани: блеск Киркорова, шутки Лолиты и улыбка Алсу

Красная дорожка «Новой волны» в Казани: блеск Киркорова, шутки Лолиты и улыбка Алсу

22 августа 2025
Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа сегодня в 19:00 мск

Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа сегодня в 19:00 мск

22 августа 2025