В МИД Азербайджана рассказали о телефонном разговоре Байрамова с Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также региональной и международной безопасности. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Отдельное внимание стороны уделили итогам заседания Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между двумя странами, которое прошло 22 августа в Астрахани.

Кроме того, министры обменялись мнениями по ряду других тем, представляющих взаимный интерес.