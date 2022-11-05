В МИД Афганистана состоялся прием делегации Татарстана

Делегация Татарстана встретилась сегодня замглавы МИД Афганистана Шер Мохаммад Аббас Станикзаем. На мероприятии обсуждались вопросы визового сопровождения, оформления контрактов и документов в рамках достигнутых договоренностей с Правительством исламского эмирата.

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«Аббас Станикзай выразил огромную благодарность казанскому Благотворительному патриотическому фонду мусульман России за деятельность в Афганистане. Также передал благодарность Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, членам Правительства, предприятиям, которые начали работать в Афганистане», — поделился гендиректор фонда, представительство которого работает в Афганистане, Рустам Хабибуллин.