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Татарский мир
5 ноября 2022  15:00
Дмитрий Киселев

В МИД Афганистана состоялся прием делегации Татарстана

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Делегация Татарстана встретилась сегодня замглавы МИД Афганистана Шер Мохаммад Аббас Станикзаем. На мероприятии обсуждались вопросы визового сопровождения, оформления контрактов и документов в рамках достигнутых договоренностей с Правительством исламского эмирата.

 

Фото: © «Татар-информ»

«Аббас Станикзай выразил огромную благодарность казанскому Благотворительному патриотическому фонду мусульман России за деятельность в Афганистане. Также передал благодарность Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, членам Правительства, предприятиям, которые начали работать в Афганистане», — поделился гендиректор фонда, представительство которого работает в Афганистане, Рустам Хабибуллин.

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