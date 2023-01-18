Срок выдачи водительских удостоверений в МФЦ Татарстана сократился до 10 дней

В офисах многофункциональных центров Татарстана теперь можно быстрее получить водительские удостоверения – срок их выдачи сократился с 15 до 10 рабочих дней, сообщается на сайте «Мои документы».

Обратиться в МФЦ можно в случаях, когда необходимо заменить утерянные права или требуется их замена из-за изменения персональных данных водителя (смена фамилии при вступлении в брак). Для подачи заявления нужно предъявить паспорт, медицинское заключение (при истечении срока водительского удостоверения или при изготовлении прав на новый срок) и, при наличии, водительское удостоверение.

Если заменить нужно международные водительские права, то необходимо предоставить копию загранпаспорта и фотографию 35х45мм. Уточняется, что фото сотрудники МФЦ при необходимости делают сами бесплатно.

При оформлении национальных водительских удостоверений госпошлина составит 2000 рублей, международных – 1600 рублей.