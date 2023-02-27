©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В МФЦ Татарстана созданы рабочие места для получения посетителями электронных услуг
Во всех офисах МФЦ Татарстана создали специальные рабочие места для посетителей с компьютерами и офисной техникой. С их помощью можно самостоятельно получить услуги в электронном виде через портал госуслуг и официальные сайты государственных органов, отсканировать или распечатать документы, сообщает пресс-служба ведомства.
«Секторы пользовательского сопровождения предназначены прежде всего для оказания помощи тем, кому самостоятельно сложно пользоваться цифровыми сервисами. А также для снижения нагрузки на традиционные окна обслуживания заявителей», — пояснила директор МФЦ в Татарстане Ленара Музафарова.
Воспользовавшись оборудованием, установленном в секторе для посетителей, можно прописать ребенка, зарегистрировать автомобиль, оформить сертификат на материнский капитал и получить другие услуги.
Для посещения секторов пользовательского сопровождения предварительная запись не требуется. Помощь в работе с порталами при получении электронных услуг окажут консультанты МФЦ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»