В МФЦ Татарстана созданы рабочие места для получения посетителями электронных услуг

Во всех офисах МФЦ Татарстана создали специальные рабочие места для посетителей с компьютерами и офисной техникой. С их помощью можно самостоятельно получить услуги в электронном виде через портал госуслуг и официальные сайты государственных органов, отсканировать или распечатать документы, сообщает пресс-служба ведомства.

«Секторы пользовательского сопровождения предназначены прежде всего для оказания помощи тем, кому самостоятельно сложно пользоваться цифровыми сервисами. А также для снижения нагрузки на традиционные окна обслуживания заявителей», — пояснила директор МФЦ в Татарстане Ленара Музафарова.

Воспользовавшись оборудованием, установленном в секторе для посетителей, можно прописать ребенка, зарегистрировать автомобиль, оформить сертификат на материнский капитал и получить другие услуги.

Для посещения секторов пользовательского сопровождения предварительная запись не требуется. Помощь в работе с порталами при получении электронных услуг окажут консультанты МФЦ.