В МФЦ Татарстана пожилых людей научат работать с сайтами и окажут психологическую помощь

В Татарстане пожилые люди смогут бесплатно обучиться работе с электронными сервисами и получить психологическую консультацию. Акция, приуроченная ко Дню пожилых людей, пройдет во всех филиалах Многофункционального центра с 1 по 7 октября, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«Специалисты МФЦ объяснят и покажут, как создать личный кабинет на порталах госуслуг России и Татарстана, Пенсионного фонда и других сайтах. Обучение будет проводиться на гостевых компьютерах, установленных в залах приема», — отметили в ведомстве.

Посетителей также научат дистанционно оплачивать услуги ЖКХ и записываться на прием к врачу. Кроме того, пожилым людям, желающим получить учетную запись в ЕСИА, услуга будет предоставлена в приоритетном порядке.

Обратиться к специалистам можно в любое удобное время по графику работы офисов.

В рамках акции психологи будут консультировать 4 и 5 октября в пяти казанских филиалах МФЦ, расположенных по адресам: ул. Максимова, д. 1; ул. Достоевского, д. 35/10; ул. Чистопольская, д. 5; ул. Авангардная, д. 74; пр. Победы, д. 214.

Записаться на консультацию можно заранее в отделах МФЦ или по телефону: 8 (843) 222-06-13.