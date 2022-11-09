В МФЦ Татарстана появилась услуга по подтверждению личности для карты болельщика

Во всех офисах МФЦ Татарстана появилась услуга по подтверждению личности для карты болельщика. Для этого потребуется лишь предъявить паспорт, сообщает пресс-служба ведомства.

Прежде, чем обратиться в МФЦ, нужно подать заявление на портале госуслуг России на оформление карты.

«Номера паспорта и телефона, адрес электронной почты загрузятся автоматически, если они были подтверждены в личном кабинете ранее. А вот фотографию необходимо сделать, следуя инструкции, размещенной на сайте», – уточнил заместитель директора МФЦ в РТ Руслан Нигматуллин.

После подачи заявления в личный кабинет придет уведомление о необходимости посетить многофункциональный центр. Специалист МФЦ сравнит данные заявителя в паспорте и на портале госуслуг.

Карта болельщика – специальный цифровой сервис для посетителей различных спортивных соревнований. Номер такой карты необходим при покупке билетов и абонементов на матчи Российской Премьер-лиги сезона 2022/2023, которые пройдут в Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону.