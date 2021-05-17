В МФЦ Татарстана появилась новая услуга по регистрации иностранцев по месту проживания

В МФЦ Татарстана появилась новая услуга — регистрация иностранных граждан по месту проживания. На прием к специалисту можно записаться через портал госуслуг Татарстана или подойти в удобное время в офис и взять талон электронной очереди, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«Ранее иностранный гражданин или лицо без гражданства мог через МФЦ лишь уведомить власти о своем прибытии. Теперь появилась возможность подать в офис „Мои документы“ и заявление о прописке», — отметили в ведомстве.

Прописка в МФЦ осуществляется по месту нахождения дома. Так, например, если иностранный гражданин регистрируется на жилплощади в Зеленодольском районе, то и обратиться он должен в филиал МФЦ в Зеленодольске.

Прийти в МФЦ для регистрации по месту жительства должны как прописывающий на свою жилплощадь, так и прописываемый.

Для подачи заявления необходимо представить документ, удостоверяющий личность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание иностранного гражданина или лица без гражданства, договор или свидетельство о праве собственности на жилое помещение.

Срок предоставления услуги — три рабочих дня. Госпошлина составляет 350 рублей. В МФЦ также можно снять иностранного гражданина с регистрации по месту жительства.