В МФЦ РТ появились криптокабины для снятия биометрических данных для загранпаспорта

В девяти многофункциональных центрах Татарстана появились криптобиокабины для самостоятельного снятия биометрических данных при оформлении заграничного паспорта нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

Криптобиокабины установлены в многофункциональных центрах, расположенных в Альметьевске, Нижнекамске, Зеленодольске, Елабуге, Бугульме, Лениногорске, Чистополе, Набережных Челнах (офис «Центральный») и Казани (офис «Советский).

«Ранее в этих офисах прием граждан, желающих оформить биометрический загранпаспорт, осуществлялся сотрудниками подразделений по вопросам миграции МВД РТ в определенные дни и часы. Связано это было с применением специального сертифицированного оборудования, использовать которое вправе только специалисты МВД. Сейчас обратиться за этой услугой можно в любое удобное время в рамках графика работы офисов», – отметили в пресс-службе.

Для оформления загранпаспорта с биометрией заявитель сначала обращается к специалисту МФЦ и подает заявление. Ему распечатывают штрих-код, после чего он может воспользоваться криптобиокабиной.

В кабине, следуя голосовым и визуальным подсказкам, можно отсканировать отпечатки пальцев и все необходимые документы, а также сделать фотографию. Документы автоматически отправляются на рассмотрение в систему МВД.

Паспорт будет готов через месяц, если гражданин прописан в Татарстане, и через три месяца, если он зарегистрирован в другом регионе России. Забрать готовый документ нужно будет в МФЦ.

Для оформления документа потребуются российский паспорт, ранее выданный загранпаспорт (при наличии), фотография для анкеты.

Для заявителей до 14 лет госпошлина составляет 2,5 тыс. рублей, старше 14 лет — 5 тыс. рублей. Оплатить ее можно в залах МФЦ с помощью специальных терминалов или непосредственно в окне приема банковской картой.

Фотографии пресс-службы МФЦ в РТ