В МФЦ РТ можно внести данные о фронтовиках в базу исторического проекта «Лица Победы»

Во всех офисах МФЦ Татарстана теперь можно внести данные о своих родственниках в базу всенародного исторического проекта «Лица Победы», сообщает пресс-служба ведомства.

«Теперь в офисах МФЦ республики все желающие могут внести данные о своих близких и родственниках, прошедших через годы войны, в исторический депозитарий», – отметили в пресс-службе.

Сделать это можно, воспользовавшись гостевыми компьютерами в залах приема офисов «Мои документы» или обратившись за услугой к специалисту МФЦ. Сотрудник отсканирует фотографию и разместит ее, а также историю о судьбе ветерана, в базу проекта.

Кроме того, в МФЦ Татарстана продолжится распечатка фотографий для участия во Всероссийской акции «Бессмертный полк».

«Тем, кто обращается к нам за распечаткой фотографий, думаю, будет удобно параллельно внести данные о своих родственниках в базу исторического проекта "Лица Победы". В его рамках создана "народная экспозиция", в которой участники проекта смогут найти портрет своего предка и сохранить образ героя для будущих поколений», – сказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» – это крупнейший архив, цифровой банк фотографий и личных историй миллионов людей, которые внесли личный вклад в Великую Победу.