В Татарстане рассказали, как отказаться от предоставления биометрии

Татарстанцы могут отказаться от предоставления биометрических данных в любое время — какие-либо конкретные сроки на это не предусматривались. Об этом рассказали в МФЦ, комментируя сообщения о массовой рассылке сообщений в Набережных Челнах. Горожан пытаются убедить, что отказ от сбора биометрии доступен только до 31 августа.

«Пока нам дали право на отказ, но срок на отказ маленький и многие просто не знают о существование этого закона», — цитируют рассылаемое сообщение «Челнинские известия».

«Вы можете в любое время прийти в любое ближайшее МФЦ и отказаться от предоставления биометрических данных, а можете отозвать свой отказ в любое время, какое вам удобно. Эта услуга бесплатная», — заметили на это в МФЦ.

Отказаться можно в том случае, если человек не хочет, чтобы информация о нем собиралась банками и находилась в общем доступе. Однако затем, если, к примеру, потребуется взять кредит, гражданин может временно отозвать свой отказ, а затем снова оформить.

Подать заявление можно в бумажном виде через МФЦ, по доверенности услуга не предоставляется.