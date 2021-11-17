В МФЦ Нижнекамска выдали более полутысячи бумажных сертификатов от Covid-19

Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

В МФЦ Нижнекамска с 16 ноября начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от коронавируса Covid-19. За вчерашний день было распечатано 340 сертификатов, под конец рабочего дня 17 ноября — 260. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила начальник филиала Многофункционального центра в Республике Татарстан по Нижнекамску Ильсеяр Ахтямова.

Выдача бумажного сертификата актуальна для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты.

«Очередей в МФЦ Нижнекамска стало меньше, так как сервис стал более доступным и быстрым. Здесь не нужно подтверждать учетную запись в ЕСИА. Мы не зависим от портала госуслуг. Это спецсервис, который доступен только работникам МФЦ. Обратившемуся необходимо иметь в наличии паспорт и СНИЛС. Распечатка документа занимает примерно 10–15 минут», — отметила собеседница агентства.

Сертификаты выдаются только вакцинированным и переболевшим, выдачу документа по медицинским отводам Ильсеяр Ахтямова опровергла.

«В некоторых источниках пишут, что сертификаты выдаются по медотводам, однако это дезинформация. На сегодняшний день сертификат по медотводам мы не выдаем, он не формируется в этом сервисе», — отметила начальник филиала МФЦ.

По словам Ахтямовой, документ, который выдают в МФЦ, имеет QR-код, который дает право на проход в торговые центры и учреждения. Также у гражданина остается возможность получить или распечатать сертификат через портал госуслуг.