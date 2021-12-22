В МФЦ Нижнекамска апробировали криптокабину для выдачи биометрических паспортов

В МФЦ Нижнекамска начали работать криптокабины для выдачи биометрических паспортов. За неделю данной услугой воспользовались десять горожан. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила начальник филиала МФЦ в РТ по Нижнекамску Ильсеяр Ахтямова.

«В Нижнекамске данная криптобиокабина установлена в МФЦ по адресу: Школьный бульвар, 2а. Криптокабины предназначены для самостоятельного снятия биометрических данных при оформлении заграничного паспорта нового поколения. Он выдается сроком на 10 лет и содержит отпечатки пальцев и фиксацию глаз. В этой кабине, следуя голосовым и визуальным подсказкам, можно отсканировать отпечатки пальцев и сделать фотографию», — отметила собеседница агентства.

Все отсканированные документы и фотографии автоматически отправляются на рассмотрение в систему МВД. По изготовлению паспорта сроки такие же, что и прежде. Месяц — если гражданин прописан в Татарстане и три — если в другом регионе.

«Сотрудники МФЦ весь процесс сопровождают, заявитель один на один не остается, контролируют правильность всех действий. Забрать готовый документ нужно будет в МФЦ», — уточнила Ильсеяр Ахтямова.

Прежде за оформлением биометрических паспортов татарстанцам приходилось записываться на определенный день и время, так как прием вели сотрудники МВД, имеющие право работать на специальном сертифицированном оборудовании.

«Сотрудник МВД приходил раз в неделю в филиал и настольным аппаратом проводил необходимые процедуры. Сейчас посетителям очень нравится. Все масштабно и красиво, человек знает, какая фотография у него будет, видит корректность. Сперва это дорогое оборудование было установлено в Москве, а теперь и в Татарстане», — отметила Ахтямова.

Пошлины за услуги остались на том же уровне — детям до 14 лет за выдачу загранпаспорта необходимо будет заплатить 2,5 тысячи рублей, старше 14 — 5 тыс. рублей. Оформляя документ через госуслуги стоимость будет на 30% ниже.