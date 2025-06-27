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Общество 27 июня 2025 16:01

В МФЦ Казани на Авангардной усилили прием иностранных граждан

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В казанском отделении МФЦ на улице Авангардной, 74 организован комплексный прием иностранных граждан. Цель – максимально быстро и эффективно предоставлять все необходимые услуги заявителям этой категории.

В этом офисе обслуживанием иностранцев занимаются 22 специально выделенных специалиста. Такое усиление было необходимо на фоне многократного роста обращений со стороны иностранных граждан за последние полгода.

Рост вызван изменениями в законодательстве: иностранцы и лица без гражданства до 1 июля 2025 года обязаны переоформить «старые» SIM-карты с использованием биометрии. Для этого им нужно подтвердить учётную запись на портале Госуслуг, а для подтверждения – оформить СНИЛС. Все эти услуги доступны в МФЦ.

Дополнительные сложности вызывает незнание заявителями русского языка, а также нестабильная работа цифровых сервисов – в ряде случаев это связано с ограничениями интернета на фоне угроз со стороны беспилотников.

Несмотря на эти обстоятельства, сотрудники МФЦ Татарстана продолжают непрерывный прием. Только в офисе на Авангардной ежедневно обслуживают более 350 иностранных граждан. Для этой работы выделены отдельные рабочие места, приём ведётся без перерыва.

Ожидается, что по мере завершения сроков переоформления SIM-карт нагрузка на отделения снизится.

#мфц #иностранные граждане
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