В межконфессиональном турнире по хоккею в Казани поучаствует команда Северного флота

В Татарстане с 17 по 20 февраля пройдет II Всероссийский турнир по хоккею «Кубок дружбы — Дуслык». Он соберет десять команд со всей страны, одной из которых станет команда «Северный флот 35+». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов.

«Впервые будут участвовать представители Северного флота России. Были приглашены и представители Черноморского флота, но они не смогут поучаствовать», — отметил спикер.

Кроме того, в турнире примут участие представители православного и исламского духовенства, сборные Верховного суда РТ и МВД по РТ. Отдельно Рябов упомянул команду «ЕвроНика», в состав которой вошли представители Санкт-Петербургской метрополии Русской православной церкви.