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Общество 21 марта 2025 18:32

В Международный день счастья для казанских школьников провели урок семьеведения

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Урок семьеведения для учащихся школ Казани прошел в ЗАГСе Кировского района столицы Татарстана в Международный день счастья. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Управления ЗАГС Кабмина РТ.

«Международный день счастья учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году. Счастливая семья – базовая потребность каждого человека. В семье с первых дней жизни человек получает любовь, заботу, безопасность», – заметили в пресс-службе ведомства.

На встрече с учащимися специалист психологического центра «Доверие» Марина Яценко провела тематические игры и дала задания. Школьники рассказали о ценностях и традициях, принятых в их семьях. Также дети поделились собственным мнением о том, какими качествами должны обладать супруги, чтобы сохранить долгие и прочные отношения.

#семья #казанские школьники #ЗАГС РТ
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