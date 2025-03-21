В Международный день лесов в Казани открылась выставка «Леса и продовольствие»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Квадрокоптеры, тепловизоры, дальномеры и другую технику, используемую в работе во время лесопожарного и лесокультурного сезонов, представили лесхозы Татарстана на выставке «Леса и продовольствие». Выставка открылась сегодня, в Международный день лесов, в Казанском аграрном университете.

«С помощью дальномера вычисляем динамику изменения лесных насаждений. В ходе работы описываем болезни и повреждения деревьев и заносим их в базу. Зеленые насаждения в основном подвержены грибковым поражениям. Кроме того, они страдают от шелкопряда и короеда», - рассказал «Татар-информу» начальник отдела госинвентаризации лесов Казанского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Раиль Калимуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сабинский лесхоз из своей продукции представил мед, чайные сборы, плетеные корзины, сувениры и саженцы деревьев.

«Сабинское лесничество выращивает все лесообразующие породы - сосну, елку, лиственницу, березу, триплоидную осину. Наши клоны триплоидной осины адаптированы к местным условиям и не гниют», - отметил замруководителя ГКУ «Сабинское лесничество» Азат Зиннатуллин.

Сотрудники лаборатории при лесхозе отбирают в лесах перспективные формы деревьев, клонируют и размножают их в лабораторных условиях. Преимущество таких саженцев заключается в их устойчивости к вирусным инфекциям и сезонным заболеваниям.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«За прошлый год объем выращенного посадочного материала у нас превысил 12 млн штук. В основном это сосна, елка, береза», - добавил Зиннатуллин.

Лубянский лесотехнический колледж на выставке представил работы студентов. В их числе были корзины и картины из природных материалов, а также семена основных лесообразующих пород, растущих в Татарстане.

«Наш колледж полностью закрывает потребности в специалистах лесной отрасли. Плановые цифры ежегодного приема составляют 100 абитуриентов. Мы обучаем по трем специальностям - лесное и лесопарковое хозяйство, экономика и бухучет, ландшафтный дизайн», - рассказал «Татар-информу» директор Лубянского лесотехнического колледжа Рим Фахразиев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Директор Лесопожарного центра РТ Айдар Гайфуллин отметил, что при помощи современных приборов специалисты лесной отрасли наблюдают за пожарной обстановкой в лесах во время пожароопасного сезона. Это тепловизоры, метеостанции и квадрокоптеры.

«В этом году Минлесхоз РТ закупил 28 новых квадрокоптеров, они переданы в лесопожарные станции по всей республике», - пояснил Гайфуллин.

По его словам, минувшая зима была малоснежной, а начало весны выдалось теплым. Из-за погодных условий в этом году, возможно, пожароопасный сезон откроется уже в конце марта. С начала весны в акваториях рек по республике уже отметили термоточки, когда из-за неосторожного обращения с огнем горел камыш.