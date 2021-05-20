В фестивале «Теловидение» в Казани примут участие танцевальные труппы Германии и Франции

В стенах культурного центра «Сайдаш» с 21 по 23 мая пройдет XXII фестиваль танцевального перфоманса «Теловидение». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор камерного балета «Пантера» Елена Беляева.

«Фестиваль “Теловидение”, отличающийся разнообразием форматов, проводится с 2008 года. За эти годы фестиваль стал одним из важных событий современного искусства в стране, а Казань – одним из центров современного танца в России», - пояснила Беляева.

В программе фестиваля этого года запланированы выступления известных российских танцевальных коллективов, таких как Театр современного танца Ольги Пона из Челябинска и Kannon Dance project из Санкт-Петербурга. Также в проекте в видеоформате примут участие компания Тулы Лимнайос из Берлина, представляющая современное танцевальное искусство Германии, и французская компания Propos из Лиона. Участие последних осуществляется при поддержке Немецкого института имени Гете (в рамках программы Года Германии в России), Французского института при посольстве Франции в России, а также общественной организации «Альянс Франсез» в Казани.

В рамках фестиваля будет проведен III Всероссийский конкурс исполнителей и хореографов современного танца. Тула Лимнайос и руководитель компании Propos из Франции Дени Плассар примут участие в работе жюри конкурса. Также в жюри вошли российские хореографы Ольга Пона, Наталья Каспарова и Наиль Ибрагимов.

Организаторами фестиваля предусмотрена параллельная программа, куда вошли семинары для руководителей танцевальных компаний, показы видеоспектаклей, онлайн-встречи с хореографами, перфомансы камерного балета «Пантера» совместно с участниками конкурса.

Фестиваль проводится Автономной некоммерческой организацией «Центр развития современного танца» и муниципальным камерным балетом «Пантера» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Управления культуры Казани и культурного центра «Сайдаш». Художественным руководителем проекта является заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, художественный руководитель камерного балета «Пантера» Наиль Ибрагимов.