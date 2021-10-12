В Международном фестивале Альфии Авзаловой участвуют артисты из США и Кубы

Во II Международном фестивале имени Альфии Авзаловой в этом году принимают участие представители США, Кубы, Болгарии и Узбекистана.

«Для зарубежных участников мы организовали онлайн-конкурс. Сейчас они отправляют свои работы. Есть участники из Америки, Кубы, Болгарии. Участница из Узбекистана приедет сама. Стараемся сохранять статус международного фестиваля. Наша главная цель — сохранить татарские традиции, татарское песенное искусство, передать их будущим поколениям», — рассказала дочь Альфии Авзаловой Зульфия Нигметзянова, президент фонда имени Альфии Авзаловой.

В этом году желающих принять участие в фестивале стало меньше, добавила она. «В прошлом году поступили более 500 заявок. В этом году меньше — на сегодня получили 370 заявок. У многих нет QR-кодов. Это требование в республике введено недавно. Нам немного сложно. Поэтому многих перевели на онлайн», — пояснила спикер.

По словам заместителя министра культуры Татарстана Дамира Натфуллина, фестиваль Альфии Авзаловой занимает особенно важное место среди аналогичных мероприятий, которые проходят в республике.

«Большое спасибо нашему Президенту! В этом году, Году родных языков и народного единства, проходят практически все запланированные мероприятия. Фестиваль Альфии Авзаловой занимает в этом списке особое место», — подчеркнул он.

Народный артист Татарстана и заслуженный артист России Салават Фатхутдинов предположил, что в будущем фестиваль может проходить в несколько иной форме.

«Второй раз делаем этот фестиваль. По правде говоря, форму еще до конца не продумали. Потому что Альфия апа — непростой человек. Возможно, на третьем фестивале будет по-другому. Список лауреатов сделаем немного по-другому: не будем давать призовые места по номерам», — заметил артист.

Отборочный тур II Международного фестиваля имени Альфии Авзаловой пройдут 20 и 21 октября в культурном центре «Сайдаш», а гала-концерт состоится 23 октября в КРК «Пирамида» (начало — в 18.30).

Фестиваль организует Фонд сохранения и развития творческого наследия Альфии Авзаловой при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова, Министерства культуры РТ, Фонда развития культуры при Президенте РТ, мэрии Казани и Kazan City of Music UNESCO.