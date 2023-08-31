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Происшествия 31 августа 2023 12:44

В международном аэропорту Казани пройдут пожарные учения

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Сегодня, 31 августа, в 14:00 в международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая пройдут учения ведомственной пожарной охраны аэропорта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Учения будут проводить службы поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов аэропорта.

ГУ МЧС России по РТ проист очевидцев плановых событий, которые будут связаны со скоплением спецтехники и применением средств имитации, сохранять спокойствие.

#учения МЧС #аэропорт Казань
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