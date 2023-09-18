В «Метроэлектротрансе» прокомментировали утренний сбой в работе на станции «Дубравная»

Сегодня утром в Казанском метрополитене на станции метро «Дубравная» произошел коллапс из-за сбоев в работе. В соцсетях казанцы отмечали, что в вагон не сажали людей, из-за чего образовалось столпотворение.

В «Метроэлектротрансе» сообщили, что в 07.15 произошел сбой программного обеспечения блокировки дверей вагонов электропоезда, в результате чего машинист открывал дверь вручную. В связи с этим сбой в движении на станции «Дубравная» составил 5 минут.

«Поезд 2004 года выпуска, после высадки пассажиров отправлен в депо для диагностики», – указали в Telegram-канале предприятия.

График движения электропоездов на линии не нарушен. В настоящее время движение поездов по всей линии осуществляется в соответствии с графиком.