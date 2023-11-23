В «Метроэлектротрансе» прокомментировали ситуацию с неработающими терминалами

Причиной отключения турникетов в метро стал скачок внешнего электроснабжения в сетях городского энергоснабжения, питающего станцию «Проспект Победы», сообщают в «Метроэлектротрансе».

Ранее в соцсетях казанцы жаловались на работу терминалов на станциях метро. Сообщалось, что людям приходится стоять в длинных очередях для оплаты проезда.

«Это отразилось на отключении устройств пассажирской автоматики (турникетов). Автоматическая перезагрузка и самодиагностика система оплаты проезда занимает некоторое время. В этот период они не работали», – указано в сообщении.

В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Сбоев в движении графика поездов не было.