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В «Метроэлектротрансе» прокомментировали ситуацию с неработающими терминалами
Причиной отключения турникетов в метро стал скачок внешнего электроснабжения в сетях городского энергоснабжения, питающего станцию «Проспект Победы», сообщают в «Метроэлектротрансе».
Ранее в соцсетях казанцы жаловались на работу терминалов на станциях метро. Сообщалось, что людям приходится стоять в длинных очередях для оплаты проезда.
«Это отразилось на отключении устройств пассажирской автоматики (турникетов). Автоматическая перезагрузка и самодиагностика система оплаты проезда занимает некоторое время. В этот период они не работали», – указано в сообщении.
В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Сбоев в движении графика поездов не было.
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