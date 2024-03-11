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Происшествия 11 марта 2024 09:40

В «Метроэлектротрансе» прокомментировали сбой при оплате проезда картой

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В «Метроэлектротрансе» прокомментировали сбой при оплате проезда картой

Сегодня утром в Казанском метрополитене на станции метро «Дубравная» произошел сбой при оплате проезда картой.

В «Метроэлектротрансе» сообщили, что в 06.30 произошел сбой сетевого оборудования. В результате был произведен перезапуск системы, и в течении 25 минут сбой устранен.

На станции сотрудники «Метроэлектранса» помогали пассажирам сориентироваться, оплата проходила через ручные валидаторы и кассы метро.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», – указали в телеграм-канале предприятия.

#казанский метрополитен
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