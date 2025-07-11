В «Метроэлектротрансе» прокомментировали протечку на станции метро «Проспект Победы»

Техническая неисправность водопровода стала причиной затопления станции метро «Проспект Победы» в Казани. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе предприятия.

«Сегодня утром произошла техническая неисправность водопровода. Были оперативно приняты меры по устранению. Воду на данный момент убрали», – сообщили агентству.

В «Метроэлектротрансе» подчеркнули, что станция работает в обычном режиме, движение поездов осуществляется согласно графику.