В Метроэлектротрансе опровергли, что в Казани троллейбус сбил девочку

В СМИ появилась информация, что на остановке общественного транспорта «ул. Академика Сахарова» в Казани троллейбус сбил 9-летнюю девочку.

«Данная информация не подтверждается, девочка поскользнулась на остановочной площадке и упала после отъезда троллейбуса от остановки», – пояснили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Ребенок получила ушибы и после осмотра медиками была отпущена домой.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани троллейбус сбил ребенка.