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Ру Тат
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Происшествия
30 ноября 2022  14:18
Полина Шевчук

В Метроэлектротрансе опровергли, что в Казани троллейбус сбил девочку

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В СМИ появилась информация, что на остановке общественного транспорта «ул. Академика Сахарова» в Казани троллейбус сбил 9-летнюю девочку.

«Данная информация не подтверждается, девочка поскользнулась на остановочной площадке и упала после отъезда троллейбуса от остановки», – пояснили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Ребенок получила ушибы и после осмотра медиками была отпущена домой.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани троллейбус сбил ребенка.

 

#МУП Метроэлектротранс #сбили ребенка
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