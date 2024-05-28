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Происшествия 28 мая 2024 17:18

В «Метроэлектротрансе» объяснили причины задержки движения на станции «Авиастроительная»

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В 16.50 на станции казанского метро «Авиастроительная» по первому главному пути произошел сбой блокировки дверей вагонов электропоезда. В связи с этим задержка движения маршрута составила 7 минут, сообщают в «Метроэлектротрансе».

«На линию выехал электропоезд, находящийся в резерве. На данный момент движение поездов по всей линии осуществляется в соответствии с графиком», – сообщили в пресс-службе предприятия.

#казанский метрополитен
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