В Метроэлектротрансе объяснили причины потопа на станции «Кремлевская» в Казани

В соцсетях и СМИ стали появляться фото со станции метро «Кремлевская» в Казани. На кадрах видно, как с потолка течет вода, в некоторых местах стоят ведра.

Как пояснили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», течи на станции «Кремлевская» - последствия сезонного поднятия уровня грунтовых вод в связи с обильным таянием снега.

«Похожая ситуация наблюдается каждый год в весенний период и не представляет особых сложностей для МУП "Метроэлектротранс" как эксплуатирующей организации поземных сооружений. Ситуация ежедневно мониторится службами путевого хозяйства метрополитена и ремонтно-строительного участка и не представляет никакой угрозы безопасности перевозок пассажиров», – пояснили в пресс-службе.

Также в управлении заверили, что косметический ремонт будет продолжаться по мере высыхания сводов и стен.