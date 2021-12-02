В Метроэлектротрансе объяснили, почему водитель троллейбуса увез ребенка одного без мамы

В соцсетях появилась информация, что в Казани водитель троллейбуса не стал дожидаться, пока пассажиры все выйдут, закрыл двери и провез пятилетнего ребенка порядка полутора километров одного.

Как сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс», был опрошен водитель троллейбуса. Шофер рассказал, что мама мальчика вышла и троллейбуса, при этом смотрела в телефон и не держала малыша за руку. Убедившись, что все пассажиры вышли, он закрыл двери и продолжил движение. Водитель видел ребенка, который стоял у задней двери. Однако малыш не плакал, не кричал, и шофер подумал, что он выйдет на следующей остановке.

Мама мальчика, опомнившись, побежала за троллейбусом. Увидев женщину, пассажира попросили остановиться троллейбус. Малыша передали маме.

«После проведенной проверки нарушений со стороны водителя не было выявлено», – уточнили в пресс-службе управления.

