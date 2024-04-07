Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В «Метроэлектротрансе» объяснили образование белого дыма на станции «Авиастроительная»
Сегодня в местных телеграм-каналах появились сообщения о том, что на станции метро «Авиастроительная» образовалась дымка неизвестного происхождения.
Как сообщили в «Метроэлектротрансе», на перегоне станций метро Северный Вокзал – Авиастроительная вышла из строя муфта электрокабеля. Произошло автоматическое переключение на резервный электрокабель.
«На станциях сработали системы вентиляции. В ночь работники энергохозяйства проведут работы по устранению неисправности», – добавили в предприятии.
График движения поездов не нарушен.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников