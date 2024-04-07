В «Метроэлектротрансе» объяснили образование белого дыма на станции «Авиастроительная»

Сегодня в местных телеграм-каналах появились сообщения о том, что на станции метро «Авиастроительная» образовалась дымка неизвестного происхождения.

Как сообщили в «Метроэлектротрансе», на перегоне станций метро Северный Вокзал – Авиастроительная вышла из строя муфта электрокабеля. Произошло автоматическое переключение на резервный электрокабель.

«На станциях сработали системы вентиляции. В ночь работники энергохозяйства проведут работы по устранению неисправности», – добавили в предприятии.

График движения поездов не нарушен.