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Происшествия 7 апреля 2024 19:46

В «Метроэлектротрансе» объяснили образование белого дыма на станции «Авиастроительная»

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Сегодня в местных телеграм-каналах появились сообщения о том, что на станции метро «Авиастроительная» образовалась дымка неизвестного происхождения.

Как сообщили в «Метроэлектротрансе», на перегоне станций метро Северный Вокзал – Авиастроительная вышла из строя муфта электрокабеля. Произошло автоматическое переключение на резервный электрокабель.

«На станциях сработали системы вентиляции. В ночь работники энергохозяйства проведут работы по устранению неисправности», – добавили в предприятии.

График движения поездов не нарушен.

#метрополитен
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