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В «Метроэлектротранс» рассказали, как решают проблему с дефицитом водителей
В «Метроэлектротранс» решают кадровый вопрос с помощью индексации зарплат, повышения профессионального уровня водителей, улучшений условий труда работников.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, для устранения дефицита кадров также готовят новых специалистов. Профессиям водителя и машиниста обучают в специальных учебных центрах.
Также предприятие привлекает к работе иногородних водителей.
«На сегодняшний день на предприятии трудится 341 человек из Средней Азии, что составляет почти 20% от числа всех сотрудников. Для их проживания предприятие содержит 2 общежития», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 4 марта сотрудники предприятия встретили очередную группу граждан Каракалпакстана, одной из республик в составе Узбекистана, среди которых водители общественного транспорта.
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