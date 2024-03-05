В «Метроэлектротранс» рассказали, как решают проблему с дефицитом водителей

В «Метроэлектротранс» решают кадровый вопрос с помощью индексации зарплат, повышения профессионального уровня водителей, улучшений условий труда работников.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, для устранения дефицита кадров также готовят новых специалистов. Профессиям водителя и машиниста обучают в специальных учебных центрах.

Также предприятие привлекает к работе иногородних водителей.

«На сегодняшний день на предприятии трудится 341 человек из Средней Азии, что составляет почти 20% от числа всех сотрудников. Для их проживания предприятие содержит 2 общежития», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 марта сотрудники предприятия встретили очередную группу граждан Каракалпакстана, одной из республик в составе Узбекистана, среди которых водители общественного транспорта.