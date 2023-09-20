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В метро Казани предложили внедрить оплату «лицом»
В казанском метрополитене могут внедрить систему оплаты «лицом» — по биометрическим данным. Работа над этим проектом может стартовать уже в 2024 году, однако только в том случае, если к нему проявят интерес власти региона, заявил РБК директор по развитию бизнеса АО «Центр биометрических технологий» Евгений Ермоленко.
«Сейчас идет этап взаимодействия с регионами на предмет участия проекте, — отметил он. — Если коллеги из республики активно отреагируют на эту инициативу, включатся в проект, то, соответственно, биометрия в метрополитене появится».
По его словам, в Казани уже созданы все условия, необходимые для ввода такого способа оплаты.
В заключение Ермоленко поделился, что Минцифры и Минтранс России ведут разработку технологии использования биометрии на транспорте. Одним из ее пунктов станет оплата проезда в автобусах.
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