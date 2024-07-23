В метро Казани обновили тактильные плиты и желтые линии для маломобильных людей

Фото: телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс»

За последние две недели в казанском метро заменили 377 напольных, настенных и тактильных плит на платформах, сходах, пешеходных переходах. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метроэлектротранса».

Помимо плит, были обновлены 335 метров желтых предупредительных полос для маломобильных людей на станции «Козья Слобода», а также отремонтированы 75 дверей типа «Метро» на различных станциях.

Сотрудниками дистанции тоннельных сооружений службы путевого хозяйства предприятия выполняются трудоемкие работы по промывке тоннелей и станций: с помощью тоннелемоечного агрегата промыто 19,7 тыс. метров перегонов по 1 и 2 главным путям от «Суконной Слободы» до «Дубравной». От «Козьей Слободы» до «Яшьлек» проведена промывка 1 500 метров перегонов ручным способом.